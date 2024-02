Le corse della settimana di Newsbiella.it

Sabato 17 è tempo di Karneval Run, alla 6° edizione. Si corre a Biella. L'evento è organizzato da Gac Pettinengo. Il ritrovo è alle ore 14,00 al Centro Commerciale “I Giardini”, quindi la partenza alle ore 15,30 della gara competitiva km. 5 e alle ore 16,00 la Camminata ludico-motoria km. 3,5 in maschera e non / Karneval School. Preiscrizioni su www.biellasport.net

Sempre sabato 17 a Bielmonte, in località Boccchetto Sessera ci sarà l'"Artignaga Snow Trail". A organizzare l'evento è l'Asd Sport e Natura in collaborazione con Evolution Project by Monticchio Camere e Sport, un'avventurosa corsa podistica su neve non competitiva e ciaspolata alla quale si potrà partecipare scegliendo tra un percorso lungo 10 km e uno di 5 km. Preiscrizione gratuita su traildeiparchi.com. Per maggiori informazioni: Paolo 328 8515795, Manuela 338 9891447, Associazione Amici del Fondo 320 9616218. Il ritrovo è alle presso le piste da fondo, la partenza alle 18,30 per la 10KM e alle 18,35 per la 5Km.