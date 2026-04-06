Al Biella Jazz Club "Monk's Dream"

Martedì 7 aprile al Biella Jazz Club , alle ore 21,30, si terrà un concerto evento dedicato a una delle icone più rivoluzionarie del jazz: Thelonious Monk.

“Monk’s Dream” Viaggio nel sogno di un Genio, vedrà protagonista il saxofonista Luca Segala , accompagnato da Marco Mistrangelo al contrabbasso, Riccardo Bianchi alla chitarra e Nicola Stranieri alla batteria. impegnati nel reinterpretare il genio spigoloso e poetico del "Sacerdote del Bebop". Attraverso brani immortali come 'Round Midnight, Blue Monk e Straight, No Chaser, la formazione esplorerà le dissonanze celebri e l’uso magistrale del silenzio che hanno reso Monk un pilastro della musica del XX secolo.

Per martedì 14 è atteso il concerto del nuovo progetto del bassista Alex Carreri con Maxx Furian alla batteria, Daniela Moretto alla tromba e Francesco Chebat al pianoforte.