Biella, in Riva doppio appuntamento da non perdere con il Carnevale dei Bambini e la Fagiolata del Gallo (foto di repertorio)

Nel rione di Riva, a Biella, è partito il conto alla rovescia per la Fagiolata del Gallo, in programma domenica 18 febbraio. La distribuzione inizierà alle, 12, in piazza San Giovanni Bosco, e avrà luogo anche in caso di maltempo. Martedì 13, invece, dalle 14.30 alle 18, Carnevale dei Bambini all'Oratorio di San Cassiano.