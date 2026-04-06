Candelo, serata informativa su benessere animale e tutela del territorio

La Città di Candelo organizza per giovedì 16 aprile 2026, alle ore 18, una serata informativa dedicata al benessere animale e alla tutela del territorio. L’incontro si svolgerà nella Sala Affreschi del centro socio culturale Le Rosminiane, in via Matteotti 48.
Il programma prevede i saluti istituzionali, seguiti da un approfondimento sulla lotta alla proliferazione delle zanzare, con intervento tecnico a cura di IPLA, e da un focus sul nuovo regolamento comunale di benessere animale, con intervento tecnico affidato alla Polizia Municipale.
Nel corso della serata sarà inoltre previsto uno spazio dedicato alle domande del pubblico.
Interverranno l’assessore all’Ambiente Michele Ansermino e l’assessore al Benessere animale Alberto Pizzoglio. A moderare l’incontro sarà la consigliera Erika Vallera.