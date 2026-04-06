Fulgor Valdengo Chiavazzese, grande successo per il 1° Memorial Marcello Rossetto FOTO

Una prima volta perfettamente riuscita, un torneo dedicato ad una persona che ha fatto tanto per il calcio biellese, un sabato 4 aprile reso emozionante grazie ai piccoli calciatori scesi in campo sul prato dello stadio “Eraldo Furno Marchese” di Valdengo. Il 1° Memorial Marcello Rossetto è stato un successo, un giorno ricco di emozioni e di momenti che hanno unito il calcio di ieri e di oggi.

8 squadre in un girone all’italiana, 26 partite e due campi su cui giocarle. Dalle 9 del mattino alle 15.30 della vigilia di Pasqua si sono alternate le squadre di Primi Calci 2017/18. Le formazioni partecipanti erano: i padroni di casa della Fulgor Valdengo Chiavazzese, Biellese, Futuro Giovani Vilianensis, San Lorenzo, Valle Cervo Andorno, Lupetti Bianchi Trino, Accademia del Talento e Quincitava. Il meteo è stato clemente e i piccoli atleti si sono scatenati in campo. Battaglie senza esclusioni di colpi, gol da vedere e rivedere, parate decisive: lo spettacolo non è mancato.

Al termine delle gare l’atteso momento delle premiazioni. Prima di procedere con la consegna delle medaglie e dei trofei, il presidente della Fulgor Gianni Fregonese e lo storico segretario Gianpiero Ceria hanno lasciato la parola a due dei tre figli di Marcello Rossetto: Luca e Mariangela. Il ricordo rivolto al loro papà ha riportato alla memoria la persona di Marcello Rossetto, fondatore dell’Apd Chiavazzese ‘75 e allenatore della Fulgor con cui vinse il campionato di Terza Categoria nella stagione 1967-68. Luca e Mariangela Rossetto hanno, successivamente, premiato i protagonisti di giornata, che hanno dato vita ad una prima volta destinata ad entrare nella storia.