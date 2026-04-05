Pasqua, Vespri e processione a Biella: il richiamo del vescovo alla vita nuova FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio di Pasqua, alle 16, in piazza Battistero a Biella si sono tenuti i Vespri e la processione al Battistero. Durante le celebrazioni, il vescovo Roberto Farinella ha ricordato il significato della Risurrezione, soffermandosi sul desiderio dell’uomo di cercare il Signore.

Il vescovo ha ricordato che Cristo è risorto e non si trova più nel sepolcro, sottolineando come il cuore continui a cercarlo là dove Egli è realmente presente. Un richiamo che si lega al senso stesso della Pasqua, apertura a una vita nuova ricevuta nel Battesimo.

Nel suo messaggio ha ripreso anche le parole di San Paolo: "Uniti a Cristo nella morte e nella resurrezione, i fedeli rinascono come figli della Chiesa. Il sepolcro vuoto è segno della passione e dell’amore di Dio per gli uomini..." mentre i segni della crocifissione rimandano alla rivelazione del Signore agli apostoli.

"Dobbiamo cercare il Signore dove lui veramente si trova… nell’Eucaristia. Il Signore parla alla sua Chiesa. È presente in mezzo agli uomini, condivide la nostra vita, il dolore e la gioia e fa fiorire la nostra vita nell’amore. Ecco la gioia del giorno di Pasqua".