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Basso Biellese | 06 aprile 2026, 14:00

Viverone, attiva e fruibile l’area picnic di Punta Becco

Viverone, attiva e fruibile l’area picnic di Punta Becco (foto dalla pagina Facebook di Comune di Viverone)

Viverone, attiva e fruibile l’area picnic di Punta Becco (foto dalla pagina Facebook di Comune di Viverone)

“L’area picnic sita in località Punta Becco è regolarmente attiva e fruibile”. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Viverone sui propri canali social. E aggiunge: “L’accesso è consentito esclusivamente a piedi, tramite la strada laterale all’area del parcheggio privato. Si segnala che temporaneamente non è consentito accendere fuochi. Confidiamo nella massima collaborazione di tutti per il rispetto delle regole e la tutela dello spazio pubblico”.

g. c.

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