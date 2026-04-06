Viverone, attiva e fruibile l’area picnic di Punta Becco

“L’area picnic sita in località Punta Becco è regolarmente attiva e fruibile”. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Viverone sui propri canali social. E aggiunge: “L’accesso è consentito esclusivamente a piedi, tramite la strada laterale all’area del parcheggio privato. Si segnala che temporaneamente non è consentito accendere fuochi. Confidiamo nella massima collaborazione di tutti per il rispetto delle regole e la tutela dello spazio pubblico”.
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