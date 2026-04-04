Andorno: Carabinieri intervengono per una lite tra vicine di casa

Ieri venerdì 3 aprile ad Andorno una lite tra vicine di casa ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. A chiedere aiuto è stata una donna del 1987, residente in paese, che ha segnalato l’interruzione dell’acqua nel proprio alloggio mentre in casa erano presenti anche i figli, impegnati in quel momento a fare la doccia.

Sul posto, i militari hanno accertato che si trattava di un contrasto con la proprietaria dello stabile, una donna del 1992, che avrebbe chiuso arbitrariamente il contatore dell’abitazione della vicina. Il contatore, infatti, risulterebbe collocato nella cantina della proprietaria.

La situazione è tornata alla normalità con la riapertura dell’acqua. Le parti sono state informate delle rispettive facoltà di legge.

Non si tratterebbe di un episodio isolato: un intervento analogo sembrerebbe già stato richiesto nei giorni precedenti.