Biella celebra il Made in Italy con una settimana di eventi

Dall’11 al 19 aprile Biella ospiterà una serie di appuntamenti dedicati alla Giornata Nazionale del Made in Italy, iniziativa patrocinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al centro del programma ci saranno eccellenza produttiva, cultura del territorio e sostenibilità, con un filo conduttore preciso: l’acqua.

Il tema dell’edizione 2026 sarà infatti “Acqua e Sostenibilità”, proposta che richiama il ruolo della risorsa idrica nello sviluppo industriale e manifatturiero del Biellese. La rassegna è promossa dal Comune di Biella..

L’apertura è in programma l’11 aprile alle 17 al Lanificio Maurizio Sella con la convention inaugurale “L’Anima dell’Acqua: dove l’Eccellenza diventa Arte”, dedicata ai temi della sostenibilità e dell’innovazione. A seguire la sfilata “Gocce di Lusso”, la mostra “L’Essenza del Bello: dialoghi tra Arte, Manifattura e Gusto” e “Sapori d’Elite”, dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il programma proseguirà il 13 aprile all’Auditorium di Città Studi con “L’Acqua e la Sostenibilità: Sorgenti di Talento”, appuntamento rivolto agli studenti delle scuole superiori, e il 14 aprile a Palazzo Gromo Losa con un incontro sulle filiere industriali e le strategie di crescita del territorio organizzato dall’Unione Industriale Biellese.

Il 15 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, alla Woolbridge Gallery andrà in scena la performance immersiva “A.Q.A.’S – Ancestrale, Quinta Essenza, Armonia, Sostenibilità”, esperienza multidisciplinare tra moda, scenografia, danza, musica e recitazione.

A chiudere la settimana, il 17 e 18 aprile, sarà il “Giro d’Impresa”, con visite guidate nelle aziende, nei musei e negli archivi d’impresa del territorio.