Tante cose da fare oggi lunedì 6 aprile

Lunedì 6 aprile

- Castelletto Cervo, Pasquetta al Monastero, alle 10 santa Messa, dalle 11 visite guidate al Monastero, 12,30 pranzi di Pasquetta, dalle 14,30 laboratori per bambini

- Zubiena, passeggiata di Pasquetta alla scoperta dei giganti di pietra. Ritrovo alle alle 14,15 presso la sede della Pro Loco

- Bagneri, “festa delle erbette”

- Ponderano, 32° fiera zootecnica, apertura mercatino dalle 9

- Biella Chiavazza, Pasqua al Monastero Mater Carmeli

- Verrone, Caccia ai tesori del Castello

- Candelo, pic nic del gusto al ricetto dalle 10

MOSTRE

- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile. Vernissage 8 marzo ore 16.

- Pettinengo, fino al 12 aprile 2026 a Villa Piazzo, Pacefuturo, insieme all’Associazione Piccola Fata e Comune di Pettinengo, presenta la mostra “I Bambini e le Fiabe”, una nuova esposizione di Mauro Rossetti che mette al centro il mondo dell’infanzia e il valore profondo dell’immaginazione, dalle 16.30 alle 19.30.

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.