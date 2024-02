Al Nos Carvé, a Salussola un pomeriggio dedicato ai più piccoli FOTO

“Al Nos Carvé” torna ad animare il Biellese e in occasione dei 50 anni di manifestazioni carnevalesche, al Polivalente di Salussola arriva il ballo dei bambini. Un evento per tramandare e mantenere viva la tradizione anche fra i più giovani e diffondere lo spirito della comunità.

Durante il pomeriggio odierno, a partire dalle 14.30, i bimbi in maschera hanno giocato e ballato in una pioggia di coriandoli, sfidandosi e divertendosi grazie a musica e animazione. I festeggiamenti continuano anche durante la serata e alle 22 si terrà la Disco Music dedicata ai giovani.

“In occasione del 50° compleanno - racconta con passione Emilio Milano, presidente e maschera iconica di Al Nos Carvé (in arte Monsieur Suclun) – la Pro Loco di Salussola, con la collaborazione di numerose associazioni e volontari, ha organizzato un evento dedicato alla collettività. Lo spirito del carnevale è radicato nelle nostre tradizioni e intendiamo contribuire alla diffusione di un clima di collaborazione e supporto reciproco: condizioni simboliche per contrastare le drammatiche situazioni internazionali”.

Numerosi eventi per tornare a riunire la comunità, far giocare e divertire grandi e piccini, ma con la consapevolezza di poter diffondere un messaggio importante: “Bellezza, svago e spensieratezza, ma anche impegno e costanza: occorre trasmettere i valori dell’unione, per tornare a gioire senza contrasti” conclude Monsieur Suclun.