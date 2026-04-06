Mercati finanziari e intelligenza artificiale: sta scoppiando la nuova bolla?

A Biella è in programma un nuovo appuntamento con l’“Aperitivo Finanziario”, iniziativa dedicata all’approfondimento di temi economici e di mercato in un contesto informale.

L’incontro si terrà giovedì 16 aprile, alle 19:15, da Second The Apartment, in viale Matteotti 13. Al centro della serata ci saranno le azioni legate all’intelligenza artificiale, con un focus su un interrogativo oggi particolarmente attuale: l’AI sarà la prossima bolla speculativa destinata a scoppiare?

Nel corso dell’appuntamento verranno messe a confronto analogie e differenze con alcune delle più note bolle dei mercati finanziari. A guidare l’approfondimento sarà Andrea Fabbris, consulente finanziario indipendente.

La serata unirà quindi analisi e convivialità, con conferenza, apericena e drink. Il costo di partecipazione è di 15 euro.

La prenotazione dovrà essere effettuata entro lunedì 9 marzo ai numeri 327 410 7837 oppure 328 213 2772.