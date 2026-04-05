A Cossato le celebrazioni pasquali: "Possiamo perdere tutto, ma nessuno può toglierci la fede e l’amore di Dio” FOTO e VIDEO

Si è tenuta questa mattina, domenica 5 aprile, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Cossato, la Santa messa di Pasqua.

Nel corso dell’omelia, il parroco ha richiamato il significato del sacrificio di Cristo e il valore della resurrezione, soffermandosi anche sui temi dell'attualità: guerre, crisi e un diffuso senso di inquietudine. Un passaggio che ha posto l’attenzione su una realtà in cui, ha osservato, sembrano venire meno la pace, la giustizia e il rispetto per le persone.

Da qui il richiamo al cuore della Pasqua: "Il sepolcro vuoto e la forza dell’amore che ha fatto risorgere Gesù, la speranza anche per l’uomo che crede. La pietra dell’odio non potrà mai chiudere il sepolcro. La forze dell'amore prevarrà sempre".

Nelle sue parole anche un invito a non lasciarsi sopraffare dalle prove e dalle difficoltà. “Possono toglierci tutto: casa, vestiti, ma nessuno può toglierci la fede e l’amore di Dio”, ha affermato, consegnando ai presenti un messaggio di fiducia e consolazione nel giorno più importante per la tradizione cristiana.