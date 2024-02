Dopo l'incidente al Monte Casto, parla Luca Zani: “Ho visto che faccia ha la morte”

“Oggi va meglio, il dolore si è un po' ridotto ma ho ancora tanto male”. Con voce flebile ma serena l'avvocato Luca Zani ha voluto tranquillizzare amici, parenti e conoscenti circa le sue condizioni di salute.

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia è infatti rimasto coinvolto sabato scorso in un terribile incidente, a bordo della sua mountain bike, sul Monte Casto, in alta Valle Cervo. Fortunatamente l'intervento dei soccorsi è stato celere e tempestivo, così come il trasporto al Cto per le cure del caso.

“Stavolta ho visto che faccia ha la morte – confida – L'idea di poter rivivere un'esperienza del genere è qualcosa di terribile. Il percorso verso la completa guarigione è ancora lungo ma presto tornerò ad avere una vita normale”.