Locali a soqquadro e porta forzata, nuovo furto a Biella

Nuovo furto a Biella. È avvenuto nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato la porta finestra di una casa ormai disabitata e messo a soqquadro le diverse stanze in cerca di oggetti preziosi. È in fase di accertamento l'ammontare del danno. Le indagini sono ora affidati ai militari dell'Arma.









