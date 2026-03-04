Nuovo furto a Biella. È avvenuto nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato la porta finestra di una casa ormai disabitata e messo a soqquadro le diverse stanze in cerca di oggetti preziosi. È in fase di accertamento l'ammontare del danno. Le indagini sono ora affidati ai militari dell'Arma.
In Breve
mercoledì 04 marzo
martedì 03 marzo
lunedì 02 marzo
domenica 01 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
CRONACA | 04 marzo 2026, 12:30
Locali a soqquadro e porta forzata, nuovo furto a Biella
Nuovo furto a Biella. È avvenuto nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato la porta finestra di una casa ormai disabitata e messo a soqquadro le diverse stanze in cerca di oggetti preziosi. È in fase di accertamento l'ammontare del danno. Le indagini sono ora affidati ai militari dell'Arma.
Le prime dal territorio
Biella
Locali a soqquadro e porta forzata, nuovo furto a Biella
Nuovo furto a Biella. È avvenuto nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, ignoti...