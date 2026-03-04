 / CRONACA

CRONACA | 04 marzo 2026, 12:30

Locali a soqquadro e porta forzata, nuovo furto a Biella

Locali a soqquadro e porta forzata, nuovo furto a Biella (foto di repertorio)

Nuovo furto a Biella. È avvenuto nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato la porta finestra di una casa ormai disabitata e messo a soqquadro le diverse stanze in cerca di oggetti preziosi. È in fase di accertamento l'ammontare del danno. Le indagini sono ora affidati ai militari dell'Arma. 




 

g. c.

