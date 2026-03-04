Intervento dei Carabinieri all'Esselunga di Biella per un tentato furto. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe trafugato alcuni generi alimentari e li avrebbe occultati all'interno di uno zaino. Lo stesso è stato fermato alle casse automatiche dal personale di vigilanza e sottoposto agli accertamenti di rito, compiuti dai militari dell'Arma. Alla fine, sarebbero state rubate alcune bottiglie di liquore dal valore superiore di 100 euro. Ora, il 31enne rischia una denuncia.
mercoledì 04 marzo
martedì 03 marzo
lunedì 02 marzo
Biella, fermato alle casse: nello zaino aveva bottiglie da oltre 100 euro
Tentato furto all'Esselunga, un 31enne rischia una denuncia.