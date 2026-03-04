Biella, fermato alle casse: nello zaino aveva bottiglie da oltre 100 euro

Intervento dei Carabinieri all'Esselunga di Biella per un tentato furto. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe trafugato alcuni generi alimentari e li avrebbe occultati all'interno di uno zaino. Lo stesso è stato fermato alle casse automatiche dal personale di vigilanza e sottoposto agli accertamenti di rito, compiuti dai militari dell'Arma. Alla fine, sarebbero state rubate alcune bottiglie di liquore dal valore superiore di 100 euro. Ora, il 31enne rischia una denuncia.