Biella, incidente sul Ponte della Tangenziale: lunghe code e traffico rallentato (foto di repertorio)

Si segnalano lunghe code in via Milano, a Biella. Rallentamenti al traffico anche lungo i varchi di accesso al capoluogo di provincia nei vicini paesi di Candelo e Vigliano Biellese. La causa sarebbe da attribuire ad un sinistro stradale avvenuto poco fa sul Ponte della Tangenziale.

Dalle informazioni raccolte sarebbero rimaste coinvolte tre autovetture in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, assieme al personale della Questura di Biella, impegnati negli accertamenti di rito e nella gestione della viabilità. Si consiglia di prendere vie alternative.