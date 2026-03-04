Ferito nei boschi di Ponzone, soccorso un uomo: a Valdilana arriva anche l'elisoccorso

Intervento di soccorso nei boschi di Ponzone, nel comune di Valdilana. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe stato colpito da un ramo. Sembra che fosse impegnato nel taglio di una pianta.

Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per le operazioni di recupero e assistenza. Il ferito è stato poi coricato sul toboga e trasportato a bordo dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.