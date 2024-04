Il Consiglio Comunale di oggi, martedì 23 aprile, ha accolto con grande gioia il ritorno tra i banchi di Palazzo Oropa, del consigliere, in quota Fratelli d’Italia, Luca Zani, vittima, lo scorso 3 febbraio, di un terribile incidente in mountain bike nella zona del Monte Casto in alta Valle Cervo.

In seguito all'accaduto Luca Zani è stato ricoverato in ospedale per più di 20 giorni.