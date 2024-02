Luca Zani dimesso dall'ospedale dopo l'incidente al Monte Casto: “Grazie a chi mi è stato vicino”

“Venerdì sono stato dimesso dall'ospedale e sono tornato a casa. Sono tranquillo, con la consapevolezza che il peggio è alle spalle. Bisogna solo avere molta pazienza da qui ai prossimi mesi”. A parlare, con voce serena ma affaticata, l'avvocato Luca Zani che ha voluto aggiornare amici, parenti e conoscenti sulle sue condizioni di salute.

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia era rimasto coinvolto lo scorso 3 febbraio in un terribile incidente, a bordo della sua mountain bike, sul Monte Casto, in alta Valle Cervo. Fortunatamente l'intervento dei soccorsi era stato celere e tempestivo, così come il trasporto al Cto per le cure del caso. “Mi muovo, sono disteso e pacato: non chiedo nulla di più – confida Zani ai nostri taccuini – Grazie a chi mi è stato vicino in queste settimane”.