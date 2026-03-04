Incidente al Ponte della Tangenziale, al 112: “Inversioni e auto in contromano per evitare il traffico” (foto di repertorio)

Momenti di forte criticità a Biella, dove un incidente sul Ponte della Tangenziale ha causato lunghe code e disagi alla circolazione. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 marzo.

Secondo quanto riportato da alcuni automobilisti presenti sul posto, la situazione avrebbe spinto diversi conducenti a compiere manovre estremamente pericolose. Alcune auto, infatti, rimaste bloccate nel traffico, avrebbero infatti effettuato inversioni di marcia improvvisate, procedendo addirittura in contromano pur di abbandonare la coda. Una scelta rischiosa che ha aumentato ulteriormente il pericolo per tutti gli utenti della strada.

Oltre alla Polizia Locale e agli agenti della Questura, sul posto sono giunti anche i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito ma non sarebbero stati intercettati i mezzi segnalati, presunti autori di queste violazioni.