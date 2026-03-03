 / CRONACA

CRONACA | 03 marzo 2026, 16:00

Trovato con droga in tasca, fermato dalla Polizia

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi alle porte di Biella.

Trovato con droga in tasca, fermato dalla Polizia (foto di repertorio)

Trovato con droga in tasca, fermato dalla Polizia (foto di repertorio)

Intervento della Squadra Mobile alle porte di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, nei giorni scorsi gli agenti avrebbero fermato un uomo nel corso dei consueti controlli sul territorio. Dopo un'accurata perquisizione, sarebbero state rinvenute nelle sue tasche un paio di dosi di cocaina. 

Successivamente il personale di Polizia si è portato nella sua abitazione, dove sarebbe stata trovata altra sostanza stupefacente, assieme ad un bilancino e a materiale di vario genere per il confezionamento e la vendita. L'uomo è stato arrestato e portato in Questura per gli accertamenti di rito. In seguito, è comparso nell'udienza davanti al giudice dove è stato disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore