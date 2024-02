Incidente con la mountain bike al Monte Casto, Fratelli d'Italia vicina a Luca Zani: “Siamo al tuo fianco”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata di ieri ho appreso dello sfortunato incidente occorso all’amico Luca Zani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Sono grato per l’intervento tempestivo dei soccorsi, che hanno fornito una assistenza immediata sul luogo dell’incidente. Sono altrettanto fiducioso nelle competenze e professionalità del personale medico dell’ospedale torinese dove l’amico Luca è stato ricoverato e dove è già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Certo che riceverà le migliori cure possibili e che sarà in grado di recuperare completamente. In questo particolare momento io e tutto il gruppo dirigente della Federazione Biellese siamo al fianco di Luca e della sua famiglia. Certi che Luca supererà tutto con la forza e determinazione che gli appartengono. Siamo ansiosi di rivederlo presto e in piena salute per potere continuare a lavorare insieme. Auguri Luca, un grande e affettuoso abbraccio”.