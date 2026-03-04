Controlli a Biella, fermato con hashish e 6.500 euro in contanti: nei guai un uomo

Durante il controllo nelle zone centrali della città di un soggetto già conosciuto alle forze dell'ordine, gli agenti del Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale di Biella hanno rinvenuto in suo possesso 13 grammi di hashish e 6.500 euro in contanti dei quali non ha saputo dare una spiegazione plausibile.

Gli agenti hanno successivamente effettuato una perquisizione domiciliare con l'unità cinofila in dotazione al Comando che ha portato al sequestro di ulteriori 55 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, con conseguente denuncia a piede libero per il cittadino italiano.

L'operazione si inserisce nel quadro dell'attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.