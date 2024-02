Dal consiglio comunale di Biella l'imbocca al lupo a Luca Zani

"Con la brutta vicenda che ha passato mi sembra giusto ricordare il consigliere comunale a Biella di Fratelli d'Italia Luca Zani, e fargli un grande in bocca al lupo da parte di tutti noi", queste le parole ad inizio di seduta di consiglio comunale a Biella oggi 20 febbraio da parte del sindaco Claudio Corradino.

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia era rimasto coinvolto a inizio mese in un terribile incidente, a bordo della sua mountain bike, sul Monte Casto, in alta Valle Cervo, in seguito al quale era stato ricoverato al Cto di Torino. Nei giorni scorsi fortunatamente è tornato a casa ma ci vorrà ancora del tempo prima che possa riprendere la vita politica.