Biella, aggiornato piano emergenza per gestione turbative ordine pubblico e eventi di matrice terroristica

Nel corso della riunione odierna del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, il prefetto di Biella Elena Scalfaro ha firmato il decreto di aggiornamento del piano nazionale di emergenza per la gestione di gravi turbative dell’ordine pubblico e di eventi di matrice terroristica.

L’aggiornamento del Piano antiterrorismo è stato redatto sulla base di quanto stabilito dal “Piano nazionale di emergenza per la gestione di gravi turbative dell’ordine pubblico e di eventi di matrice terroristica” adottato con Decreto del Ministro dell’interno il 18 settembre 2023, dal relativo “Protocollo operativo” e dalle “Linee guida per la redazione dei piani discendenti dal Piano nazionale di emergenza per la gestione di gravi turbative dell’ordine pubblico e di eventi di matrice terroristica”.

Come stabilito dalle citate “Linee guida” l’aggiornamento del Piano antiterrorismo è stato adottato previa condivisione dei contenuti dello stesso in seno al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, i cui lavori sono poi proseguiti con l’esame di altri argomenti all’ordine del giorno.