Militello di Striscia la Notizia...a Biella! FOTO

Biella a Striscia la Notizia. Essì, proprio così: l'inviato Cristiano Militello nella mattina di oggi domenica 21 aprile è stato avvistato in centro città. Il volto del tg satirico in onda su Canale Cinque, ha fatto alcune interviste ai Giardini Zumaglini, nel cuore della città.

Per sapere che cosa lo abbia portato di nuovo a Biella non resta che aspettare la messa in onda delle riprese.

Non è la prima volta che Striscia la Notizia si occupa di vicende biellesi: lo stesso Militello era venuto in città nel 2018, e Striscia la Notizia al Gae Aulenti con l'inviato Luca Galtieri e per il caso Pozzolo.

L'inviato ha pranzato in una pizzeria cittadina dove ha incontrato anche il primo cittadino Claudio Corradino e il vice Giacomo Moscarola.