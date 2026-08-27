Tante cose da fare a Biella nel we del 28, 29 e 30 agosto

Venerdì 28 agosto
- Salussola, Festa di San Secondo, serata fluo-party
- Occhieppo Inferiore, "Coltiviamo diritti", dalle 18,30
- Sordevolo, festa di fine estate Galibus
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Oropa in musica: Concerto d'organo Suona Giuseppe Radini dalle 21
- Piedicavallo, ore 21 Opera al Cinema al Teatro Regime Margherita
- Candelo, Ricetto d'autore, ospite Linda Tugnoli ore 17
- Cossato Luna Park
- Magnano, Ricetto (all'aperto) - Chiesa Parrocchiale in caso di maltempo Festival Musica Antica a Magnano - 41a edizione ALTA BELEZZA ENSEMBLE
- Portula, festa della birra
- Sala, al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese ospiterà il concerto esperienziale di Emiliano Toso
Sabato 29 agosto
- Salussola, Festa di San Secondo, torneo dei rigori, fattoria didattica
- Netro, festa di fine estate
- Gaglianico, la Parrocchia di Gaglianico in accordo con un gruppo di residenti di regione Tabbie, organizza alle ore 20,45 presso il pilone votivo della Madonna d' Oropa, posizionato in via Gramsci angolo via Italia ( zona OBI ), la recita del Santo Rosario a ricordare il 406º anniversario dell' Incoronazione della Madonna d' Oropa.
- Biella Oropa, dalle 9,15 Escursione ad anello al Monte Cucco Ritrovo con le guide al Piazzale Busancano, vicino alla pensilina dell'autobus
- Biella, dalle 21 Oropa sotto le stelle: visita alla cupola illuminata e alla terrazza panoramica
- Cossato Luna Park
- Biella Oropa, dalle 15 Visita guidata "Quando arrivava il trenino: Oropa nella Belle Époque"
- Portula, festa della birra
- Candelo, Ricetto d'autore, I Biblionauti, ore 17
- Sala, pizza in piazza
- Campiglia, San Giovanni d'Andorno, "I Galliari", ore 19 visita esclusiva al Santuario eventi Bursh Opera Fest
- Magnano, "Le donne non si arrendono mai", ore 17,30 incontro con l'autore centro culturale Flecchia
- Miagliano, Ore 21:00: Lanificio Botto – Miagliano Storie di Piazza "Distruzioni per l'uso"
- Graglia, Cena in bianco al Casolare dei Campra
- Santa Messa nei pressi del bivacco Padre Mauro Antoniotti organizzata dagli Amici del Monte Bò
- Biella, Pellegrinaggio sezionale Alpini 2026, con partenza da Oropa e un itinerario a piedi che toccherà Pian della Ceva e il Monte Camino.
- Cavaglià, Golf&Wine Championship 2026
- Valle San Nicolao, festa del volontariato, ore 21 Storie di piazza "Il gazzettino della Rovella"
- Sagliano, il DocBi – Centro Studi Biellesi propone una passeggiata guidata tra Sagliano Micca e Tavigliano, alla scoperta dei cippi che da oltre tre secoli segnano il confine tra i due Comuni.
Domenica 30 agosto
- Salussola, Festa di San Secondo, santa messa con i pellegrini di Ventimiglia e Sanremo, gara di bocce
- Pettinengo, duo “Mau Ritm & Gius” museo migrazioni
- Pray, PRAY, Fabbrica della Ruota, Regione Vallefredda 1 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese dalle 16 concerto “Quando la musica è donna”
- Valle San Nicolao, festa del volontariato, pranzo
- Sostegno, Ore 16:30: Museo del Bramaterra (Rete Museale Biellese) Storie di Piazza "Distruzioni per l'uso"
- Lago della Vecchia, Festa delle Genti
- Oropa, Mostra Mercato "L'Agroalimentare di Oropa"
- Biella, Biellese allo Stadio “Pozzo-La Marmora” contro il Borgosesia alle 18
La gara, inizialmente programmata per le ore 16:00, si disputerà alle ore 18:00.
- Oropa, dalle 10 Passeggiate naturalistiche nella conca di Oropa, dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"
- Portula, festa della birra
- Magnano, 11,30 Santa Messa a San Secondo
- Rosazza, polenta concia al parco
- Sordevolo, Alpeggio Fontanelle di Sordevolo per una giornata con le Protagoniste del Gusto, a cura di Elisa Mosca – Alpeggio Fontanelle e Stella Scialpi per Alchèmica, in collaborazione con Slow Food Biella.
- Cossato Luna Park
- Oropa-Monte Camino, corsa
- Piedicavallo, Alpini, pranzo di fine estate
- Ronco, A Ronco l'82° anniversario del 27 agosto 1944
- Cerrione, presso il Golf club Cerrione, Il Mulino si terrà la gara Louisiana 18 buche Stableford a favore della Fondazione cani guida Lions Italy- ETS.
- Biella, Bolle di Malto
MOSTRE
- Candelo, di Porta in Porta fino al 13 settembre
- Biella, Fatti ad Arte fino al 18 ottobre
- Rete Museale Biellese, un fine settimana ricco di eventi
- Valle Cervo, San Giovanni d'Andorno mostra a tema acqua fino al 27 settembre
- Pray, fino a domenica 27 settembre 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra intitolata “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
- Piedicavallo — "Valle Cervo - Per non dimenticare 2020-2025", mostra fotografica fino a fine agosto
- Campiglia Cervo (fraz. Oretto) — Mostra "Valle Cervo, appunti" (Andrea Dalla Fontana e Nadia Azzoni), La Bürsch, dal 21 giugno al 30 agosto, 8:00-18:00
- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni, Casa Zegna, dal 24 maggio al 22 novembre, domeniche 11:00-17:00 (ad agosto aperto tutti i giorni). a cura di Ilaria Bonacossa
- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte" fino al 13 settembre
- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" (Corinna Wollf), Villa Piazzo, dal 17 luglio al 13 settembre, 9:00-19:00. a cura di Pacefuturo
- Donato — Mostra sull'acqua, Centro di Documentazione sull'Emigrazione, dal 5 luglio all'11 ottobre, 14:30-18:30. "Chiare, fresche e dolci. Le nostre acque: una ricchezza"
- Donato — Mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni, Biblioteca comunale, dal 21 giugno al 29 agosto, martedì 15:30-17:30 e sabato 10:00-12:00. ingresso gratuito
- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", Casa della Resistenza, dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00
- Masserano — Visite guidate al Palazzo dei Principi, tutti i fine settimana, dal 14 marzo al 1 novembre, ore 15:00-18:00. visite guidate alle 15, 16 e 17
- Biella (Oropa) — Mostra dedicata a Maria Bonino fino al 27 settembre
- Rosazza — Mostra sul battesimo in Alta Valle del Cervo la mostra sarà visitabile ogni domenica fino al prossimo 27 settembre