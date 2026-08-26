Pettinengo, "Mau Ritm & Gius" al Museo delle Migrazioni

Prosegue “Estate ai Musei di Pettinengo 2026”, la rassegna ospitata dal Museo delle Migrazioni – Cammini e Storie di Popoli, in via Fiume 12.
Domenica 30 agosto, alle 16, il cortile del Museo accoglierà Mau Ritm & Gius per un nuovo appuntamento musicale inserito nel programma “Fratelli tutti – Biellesi con la valigia”.
Nel corso del pomeriggio è previsto anche un cumbidu con rinfresco negli spazi esterni della struttura.
Il Museo delle Migrazioni, durante il periodo estivo, è aperto tutte le domeniche dalle 14.30 alle 18.30, offrendo al pubblico l’occasione di visitare le sue collezioni e partecipare agli eventi organizzati nel cortile.