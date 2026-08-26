Ravizzotti, Olivieri e Giancola nella Piccaia Golf Cup FOTO

Arte e golf domenica al Gc Cavaglià con la tappa del circuito Piccaia Golf Cup (Stableford singola 18 buche 2 categorie) che promuove le opere dell’artista Giorgio Piaccaia.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Riccardo Ravizzotti Salice Terme punti 36, 1° Netto Stefano Olivieri Cavaglià 39, 2° Netto Giulia Campi Salice Terme 38, 3° Netto Paolo Schellino Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Alessandro Giancola Cavaglià 40, 2° Netto Marco Gaddi Castelgandolfo 40, 3° Netto Monica Bolengo Mulino Cerrione 39. 1° Ladies Silvia Malinverni Cavaglià 37. 1° Seniores Fabrizio Ronchetta Cavaglià 39. Nearest to the pin buca 9 Marco Gaddi m. 1,80.



Sabato a Cavaglià la Golf & Wine Championship

Con l'avvicinarsi del mese di settembre riprende a pieno ritmo l'attività agonistica del Golf Club Cavaglià.

Giovedì si giocherà la prova finale decisiva del circuito serale estivo Apericup che anche quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale del circuito (validi i miglior 4 score su 6) un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle ore 20 circa cena con tagliere pasta e dolce. Partenze tra le ore 17/18. Iscrizioni. Gara + ape: soci: 15€ - esterni 35€. Gara + cena: soci 35€ - esterni 55€. Accompagnatori cena 25€.

New entry del calendario sarà la tappa del Golf & Wine Championship (formula a coppie 4pm Stableford - iscrizioni soci 20€ - esterni gara + green fee 60€) che si giocherà sabato e si preannuncia molto interessante. Il circuito nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana attraverso lo sport, e avrà come protagonista l’Erbaluce. Prevista bottiglia omaggio a tutti i partecipanti, premi speciali con estrazione degustazioni e visite in cantina e rinfresco finale con i vini delle varie cantine coinvolte abbinate ad un piatto del territorio.

Domenica ritorna Jolly Sport Golf Tour (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche - iscrizioni soci 20€ - esterni gara + green fee 70€). A seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it