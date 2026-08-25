Minivolley, il Gruppo Sportivo Tollegno riapre le porte ai più piccoli

Lunedì 14 settembre riprenderà l’attività di Minivolley del Gruppo Sportivo Tollegno per la stagione 2026/2027.

La proposta è rivolta a bambine e bambini nati tra il 2016 e il 2020, che potranno avvicinarsi alla pallavolo attraverso esercizi e attività adeguati alla loro età. Non è richiesta alcuna esperienza: il percorso consentirà ai partecipanti di apprendere gradualmente i primi fondamentali, giocare e socializzare.

A seguire i giovani atleti saranno Romeo Rosso, Martina Vallera e Tommaso Negro.

Gli allenamenti si terranno a Tollegno il lunedì e il mercoledì, dalle 17 alle 18, nella palestra comunale di via Mancini 4B. A Sagliano Micca l’appuntamento sarà invece il venerdì, sempre dalle 17 alle 18, al Polivalente di via Roma 11.

Per consentire alle famiglie di conoscere l’attività, la partecipazione sarà gratuita per tutto il mese di settembre.

Il Minivolley costituisce il primo passo del percorso sportivo promosso dal Gruppo Sportivo Tollegno e conferma l’attenzione della società verso il settore giovanile, favorendo la crescita dei più piccoli attraverso il gioco di squadra.

Per informazioni è possibile contattare Marco al numero 349 6733673 oppure Romina al 366 4043116.