Rete Museale Biellese, "Suoni in Movimento" chiude alla Fabbrica della Ruota

“Suoni in movimento”, ultima tappa alla Fabbrica della Ruota

Cala il sipario su “Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese”, l’anima diffusa di “Suoni in Movimento”, rassegna che anche quest’anno ha portato la musica nei luoghi più evocativi del territorio della provincia di Biella. Il prossimo concerto, l’ultimo della stagione, si terrà domenica 30 agosto alla Fabbrica della Ruota di Pray. Lo show, intitolato “Quando la Musica è Donna – Ella Von Schultz Adaïewsky, un riscatto dall’oblio” si terrà alle 17, preceduto alle 16 dalla consueta visita guidata del sito. Saranno sotto i riflettori, per l’occasione,

Cristina Del Tin (soprano), Andrea Rucli (pianoforte) e Nicolò Panziera (clarinetto), mentre le musiche saranno non solo di Adaïewsky, ma anche di Liszt e Wieck, tutto con i testi di Benno Geiger.

“Il concerto - spiegano gli organizzatori - nasce dal desiderio di riportare alla luce figure femminili che hanno attraversato la storia della musica con talento e originalità, ma che troppo spesso sono rimaste ai margini del repertorio concertistico. Al centro del programma si colloca Ella von Schultz Adaïewsky compositrice, pianista ed etnomusicologa di straordinaria finezza, oggi ancora poco conosciuta nonostante l’ampiezza e la qualità della sua produzione”.

È consigliata la prenotazione tramite SMS/WhatsApp al numero 3703031220 oppure via mail a segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 del giorno del concerto. Il costo è di € 8,00 per il biglietto intero, € 5,00 per quello ridotto soci NISI e giovani under 35 e € 3,00 per convenzioni con Città Studi, familiari ospiti Anffas e i familiari dell’Associazione PGS White di Salussola, gratuito invece per gli ospiti della Cooperativa Anffas e i minori di 12 anni.

“Risalire le storie” alla Trappa

Dal 30 agosto al 5 settembre 2026 alla Trappa si terrà “Risalire le storie”, una proposta residenziale aperta a tutti targata Scuola senza pareti. Ispirandosi alla radice monastica di Trappa, i partecipanti sperimenteranno nuove regole di convivenza, interrogandosi sul senso e la sostenibilità della vita comunitaria. L’esperienza intreccerà il lavoro fisico alla riflessione, la cura del corpo e della mente a quella del luogo e delle sue storie. È previsto inoltre l’intervento di facilitatori, formatori, artisti che orienteranno i diversi temi affrontati verso nuove forme di esistenza montanara.

L’attività, che si svolgerà presso l’Ecomuseo della Tradizione Costruttiva della Trappa, prevede un’escursione alle sorgenti dell’Elvo a metà settimana e si concluderà sabato 5 settembre con il Coro Bajolese, che aiuterà i presenti a sperimentare la forza del canto (attività aperto al pubblico durante il pranzo, dalle 12:30 alle 14:30). Per info e iscrizioni: coordinatore@ecomuseo.it – 349 32690.48 (anche WhatsApp).

“Distruzioni per l’uso” al Museo del Bramaterra

Il 29 agosto alle 21 al Lanificio Botto di Miagliano e poi il 30 agosto alle 16,30 al Museo del Bramaterra – questa tappa nell’ambito della Rete Museale Biellese - Storie di Piazza proporrà un nuovo progetto/studio dal titolo “Distruzioni per l’uso”, un viaggio teatrale sulle tracce di Guido Ceronetti, ideato in vista del centenario della sua nascita nel 2027. “Dopo un percorso dedicato ai grandi classici - si legge nell’apposita nota stampa - i giovani di Storie di Piazza APS, guidati dal direttore artistico giovani Davide Ingannamorte, hanno scelto di confrontarsi con l’opera di Ceronetti, fondatore del Teatro dei Sensibili, il cui archivio teatrale è custodito in parte a Biella dall’associazione. Dallo studio dei suoi testi nasce una ricerca in continua evoluzione, in cui poesia, teatro di figura, musica e azione scenica si intrecciano per restituire l’attualità, l’ironia e la forza poetica del suo pensiero”. Il progetto è inserito nella rassegna “Storie Biellesi 2026” grazie al contributo di Fondazione CRT, Regione Piemonte e Fondazione CRBiella, Bando CulturHub, di cui ha vinto il bonus dedicato ai giovani. “In uno scenario post-apocalittico - viene riportato nel comunicato - tre scienziati guidano il pubblico attraverso un susseguirsi di quadri scenici ispirati a poesie, racconti e frammenti dell’opera di Guido Ceronetti. Tra umorismo nero, poesia e grottesco, lo spettacolo riflette sulla fragilità dell’essere umano e sulle contraddizioni del presente. Marionette, teatro di figura, musica dal vivo e azione scenica si fondono in un linguaggio che trasforma la parola di Ceronetti in immagini e movimento, preservandone la forza critica e poetica. Distruzioni per l’uso è un viaggio teatrale sospeso tra comicità e apocalisse, che invita il pubblico a interrogarsi sul nostro tempo e sulla condizione umana”.

L’appuntamento sarà a ingresso libero con offerta. Prenotazioni: 3274858731 – iscrizioni@storiedipiazza.it.

Il concerto di Mau Ritm & Gius al Museo delle Migrazioni con i riflettori sui siti di Pettinengo

Rilanciamo un estratto della presentazione del concerto di Mau Ritm & Gius al Museo delle Migrazioni a firma di Simmaco Cabiddu per il circolo Su Nuraghe di Biella.

“Domenica 30 agosto 2026, alle ore 16, il cortile del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo tornerà a riempirsi di suoni, voci e incontri. Protagonista del pomeriggio sarà il duo Mau Ritm & Gius, con un concerto a ingresso libero inserito nella stagione estiva della Rete Museale Biellese e realizzato con il patrocinio del Comune di Pettinengo. Mauro Chiarini e Giuseppe Ceria, in arte Mau Ritm & Gius, propongo un repertorio che attraversa canzoni italiane e internazionali, brani originali e riletture personali, seguendo il filo dell'estro e della complicità. Alle voci si intrecciano chitarre, banjo e bouzouki irlandese, dando vita a un dialogo musicale caldo, immediato e mai artificioso. A rendere ancora più caloroso l'incontro sarà il tradizionale momento conviviale di “su cumbidu”, ispirato all'antica consuetudine sarda dell'offerta e dell'ospitalità. Vino, specialità preparate con cura da sapienti mani e la fresca “acqua di Cagliari”, secondo un'antica ricetta a base di limone e menta, saranno condivisi con i presenti. L'appuntamento offrirà inoltre l'occasione per scoprire o riscoprire il patrimonio culturale custodito a Pettinengo. Accanto al Museo delle Migrazioni, con le sue collezioni dedicate alle identità e ai popoli in cammino, i visitatori potranno soffermarsi davanti alla raccolta di scacciapensieri provenienti da diverse parti del mondo e alla mostra “Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna”, recentemente inaugurata e curata da Guido Antoniotti. Un ulteriore passaggio condurrà al Museo della Sacralità dell'Acqua, dove sono custoditi oltre settecento acquasantini domestici provenienti da epoche e località differenti: un singolare atlante della devozione quotidiana, composto da materiali, forme e immagini attraverso cui generazioni di famiglie hanno espresso la propria relazione con il sacro. La visita potrà inoltre trasformarsi in un piccolo itinerario tra i musei della Rete Museale Biellese. Presentando una cartolina timbrata in tre diverse sedi, i partecipanti potranno ricevere in omaggio il volume “Vittorio Besso (1828–1895): Obiettivo Sardegna”, curato da Battista Saiu, con contributi di Maria Dolores Dessì, Dino Gentile e Nicola Vassallo. Pubblicato in tiratura limitata, il volume restituisce l'opera del primo fotografo professionista biellese e il suo sguardo sulla Sardegna dell'Ottocento, colta in una stagione di profonde trasformazioni. L'iniziativa, inserita nella stagione estiva della Rete Museale Biellese, realizzata con il patrocinio del Comune di Pettinengo e in collaborazione con il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, rinnova una visione della cultura come esperienza viva, capace di generare relazioni prima ancora che eventi”.

Info e contatti: Idillio – 334 345 2685.

LA RETE MUSEALE BIELLESE

Storia, industria, arte e natura si intrecciano nei siti della Rete Museale Biellese, un progetto che si rinnova ogni anno creando un tessuto di relazioni tra gli attori culturali e favorendo la condivisione di risorse per la valorizzazione dei patrimoni degli ecomusei, dei musei, dei castelli, dei palazzi, delle aree naturalistiche e di altri siti d’interesse del territorio biellese. Assieme ai produttori, ai ristoratori e alle strutture ricettive della comunità Slow Food Travel Montagne Biellesi e ai cammini che li connettono, offrono una nuova sostenibile esperienza di visita. Il progetto, coordinato dal 2012 dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, ha finora coinvolto 47 differenti realtà museali situate in 32 comuni, selezionando 315 operatori appositamente formati e remunerati per affiancare i gestori dei siti e garantirne un’apertura costante nel periodo estivo. Dal 2012 al 2025 i siti della rete hanno registrato 193.931 visitatori.

I SITI DELL’EDIZIONE 2026, CON I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA

Museo del Territorio Biellese – BIELLA – Chiuso temporaneamente

Antonio Bertola ingegnere militare – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – ROSAZZA – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, lunedì 10 agosto con orario 21:00-24:00.

Casa Zegna – VALDILANA, Località Trivero (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 22 novembre con orario 11:00-17:00

Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro – NETRO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 26 luglio, sabato 15 agosto e le domeniche dal 6 settembre al 25 ottobre, con orario 14:30-18:30

Centro di Documentazione sull’Emigrazione – DONATO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Cittadellarte Fondazione Pistoletto – BIELLA (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 10:30-18:30

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – COSSATO – Aperto domenica 28 giugno, domenica 20 settembre, domenica 4 ottobre e domenica 11 ottobre con orario 10:00-12:30 e 14:30-18:30, sabato 17 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Civiltà Montanara – MUZZANO, Frazione Bagneri – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, sabato 4 luglio con orario 8:30-12:30 e 14:30-18:30

Cascina Praggi – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 26 luglio e dal 6 al 27 settembre, con orario 14:40-18:30

Ecomuseo della Lavorazione del Ferro – MONGRANDO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Terracotta – RONCO BIELLESE – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 2 agosto e dal 30 agosto al 4 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Tradizione Costruttiva – TRAPPA DI SORDEVOLO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Vitivinicoltura – RICETTO DI CANDELO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ex Mulino Susta – VALDILANA, Località Soprana – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Fabbrica della Ruota – PRAY (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

FORMA – Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – POLLONE (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo degli Acquasantini – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo del Bramaterra – SOSTEGNO, Frazione Casa del Bosco - Aperto le domeniche dal 7 giugno al 19 luglio e le domeniche 2, 23 e 30 agosto con orario 14:30-18:30; domenica 6 settembre con orario 9:30-13:30 e 14:30-18:30; le domeniche 13, 20 e 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Passione – SORDEVOLO (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 21 giugno al 20 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo delle Migrazioni – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 18 ottobre con orario 15:00-19:00

Museo dell’Oro e della Bessa – ZUBIENA, Frazione Vermogno – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Palazzo Gromo Losa – BIELLA, Piazzo (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Santuario di San Giovanni d’Andorno – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 15:00-18:00