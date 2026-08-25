“Business and Family Day”: MR Consulenze Assicurative & Allianz protagoniste a Roasio

Una giornata aperta a tutti, dedicata alle imprese, alle famiglie e al territorio, capace di unire business, sport, intrattenimento e convivialità. È questo lo spirito del “Business and Family Day”, in programma domenica 30 agosto 2026, dalle ore 11.00 alle 24.00, nella cornice dell’agriturismo La Quercia di Roasio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di MR Consulenze Assicurative, di Maiolatesi Roberto & C., da 30 anni attivo nel settore assicurativo con il famoso brand di Allianz, di creare un momento di incontro che vada oltre il tradizionale appuntamento aziendale, coinvolgendo imprenditori, professionisti, clienti, famiglie e realtà del territorio.

Cuore della giornata sarà infatti la presenza di circa 50 aziende, che avranno l’opportunità di presentare il proprio brand, i propri prodotti e le proprie attività, dando vita a una vera e propria vetrina del tessuto economico e imprenditoriale locale.

Il programma prenderà il via alle ore 11 con numerose attività sportive, tra tornei ed esibizioni di padel e beach volley, che accompagneranno il pubblico durante la giornata.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli e alle famiglie, con la possibilità di partecipare alle attività della fattoria didattica, pensate per offrire ai bambini un’esperienza divertente e a contatto con la natura.

Non mancherà l’aspetto enogastronomico, grazie alla presenza di diversi stand di somministrazione. Tra le curiosità della giornata spiccherà la prima uscita ufficiale del PizzAutoBus Biella, che per l’occasione presenterà la prima pizza del territorio con i famosi ingredienti Paletta e Sbirro.

Sbirro messo a disposizione dalla famiglia Bonino del celebre marchio Botalla Formaggi, che ringraziamo per essere il main partner della manifestazione.

Musica, animazione e ballo accompagneranno l’intero evento fino a tarda sera, con un ospite speciale: RAIMOMDO TODARO, protagonista di un momento dedicato allo spettacolo e alla danza.

Il Business and Family Day vuole così essere un’occasione per mettere in relazione mondi diversi: quello delle imprese e quello delle famiglie, il lavoro e il tempo libero, creando nuove connessioni e allo stesso tempo valorizzando le eccellenze e le energie del territorio.

Una giornata aperta alla condivisione e all’incontro, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, dalle ore 11 fino alle 24.



MR Consulenze Assicurative, di Maiolatesi Roberto & C., da 30 anni attivo nel campo assicurativo e finanziario, opera in diverse realtà piemontesi, con sede principale a Novara e succursali a Fara Novarese, Borgosesia, Galliate e Trecate in attesa di una prossima importante apertura a Biella prevista nei prossimi mesi.

Contatti:

MR Consulenze Assicurative, di Maiolatesi Roberto & C. si trova in Via FRANCESCO ALCAROTTI, 15/D E 28100 NOVARA (NO)

Telefono 0321-35466

Fax 0321-35467

Orari di apertura

Lunedì - Venerdì 08:30-12:30 14:30-18:00

Sabato Chiuso