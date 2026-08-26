Verrone tra i comuni che aderiscono a “Puliamo il mondo"

Il Comune di Verrone, come diversi altri del biellese, aderisce anche questo anno a “Puliamo il mondo trentaquattresima edizione”, l’iniziativa si sviluppa principalmente attraverso la pulizia di aree inquinate da rifiuti di varia natura, nelle giornate del 18-19 e 20 settembre 2026, quest'anno a Verrone è in calendario sabat0 19.

L’Associazione Legambiente metterà a disposizione dei partecipanti alcuni kit comprendenti guanti, adesivi e cappellino e garantirà altresì la copertura assicurativa contro gli eventuali infortuni degli stessi, mentre l'amministrazione di Verrone aderirà all'iniziativa acquistando un “Pacco Ridotto Bambino” comprendente materiale, copertura assicurativa e gadget per 25 volontari bambini e 5 volontari adulti ad euro 220,00.

Nel 2025 a Verrone, l’appuntamento si era tenuto sabato 20 dalle 10 alle 17 in piazza Alpini d’Italia.