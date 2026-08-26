“Distruzioni per l’uso”, doppio appuntamento sulle tracce di Guido Ceronetti FOTO

Doppio appuntamento nel fine settimana con Distruzioni per l’uso, nuovo studio teatrale di Storie di Piazza APS ispirato all’opera di Guido Ceronetti. Lo spettacolo sarà proposto sabato 29 agosto alle 21 a Miagliano e domenica 30 agosto alle 16.30 al Museo del Bramaterra, in frazione Casa del Bosco a Sostegno.

Il progetto, ideato in vista del centenario della nascita di Ceronetti nel 2027, intreccia poesia, teatro di figura, musica dal vivo e azione scenica. In uno scenario post-apocalittico, tre scienziati accompagnano il pubblico attraverso quadri ispirati a poesie, racconti e frammenti dell’autore, tra umorismo nero, grottesco e riflessioni sulla condizione umana.

In scena Davide Ingannamorte, Emanuele Giaccardi e Simone Giobellina. L’ideazione è di Ingannamorte e Giaccardi, con musiche dal vivo di Giobellina e consulenza artistica di Manuela Tamietti.

Il lavoro, già presentato a maggio a Ravenna al festival Arrivano dal Mare!, è stato selezionato per il Progetto Cantiere 2026 del Festival Internazionale Incanti e rientra nella rassegna Storie Biellesi 2026.