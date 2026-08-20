Alpini in cammino da Oropa al Monte Camino: appuntamento il 29 agosto

La Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini organizza per sabato 29 agosto il Pellegrinaggio sezionale 2026, con partenza da Oropa e un itinerario a piedi che toccherà Pian della Ceva e il Monte Camino.

Il ritrovo è fissato alle 7 nel piazzale della stazione delle Funivie di Oropa. Da qui i partecipanti inizieranno la salita verso Pian della Ceva, prima tappa del percorso. Al Monumento alle Batterie alpine sono previsti gli onori ai Caduti e la Preghiera dell’Alpino.

Il cammino proseguirà quindi verso la chiesetta di San Maurizio, al Monte Camino, dove si terranno l’alzabandiera, gli onori ai Caduti presso la lapide del Battaglione Val Toce e una preghiera in suffragio degli “andati avanti”.

Il pellegrinaggio riunirà Alpini, amici degli Alpini e aggregati, nel segno del motto della Sezione di Biella “Tücc ün – tutti uniti e insieme si può”.