Alla Bessa le Olimpiadi di Scienze Naturali 2026

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, è andata in scena la 19esima edizione delle Olimpiadi Internazionali delle Scienze Naturali con un'escursione dei geologi "mentors" dei ragazzi - novanta professori da quaranta Paesi diversi - nella Riserva Naturale della Bessa.



La Riserva, infatti, è stata luogo di un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, durante il quale i ragazzi - provenienti da venti paesi del Mondo di quattro continenti diversi - si sono misurati con attività pratiche, dove hanno portato in campo tutte le conoscenze acquisite durante lo studio.



Nella stessa giornata, un rappresentante dell'Associazione Biellese Cercatori d'Oro, ha effettuato una dimostrazione di ricerca nel torrente Elvo.



"Come ente siamo felici che il coinvolgimento di giovani studenti, appassionati ed esperti possa rappresentare uno strumento per la valorizzazione delle nostre aree come la Riserva Naturale della Bessa" spiega in una nota l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.