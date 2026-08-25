“Risalire le Storie”, a Sordevolo il territorio diventa esperienza educativa

Dal 30 agosto al 5 settembre 2026 la Trappa di Sordevolo ospiterà “Risalire le Storie”, iniziativa nell’ambito di Scuola Senza Pareti dedicata alla scoperta del territorio attraverso il principio dell’“imparare facendo”.
Il percorso propone diversi temi legati alla vita e alla memoria dei luoghi: “darsi una regola”, ascoltare “la voce degli abitanti”, conoscere “il lavoro quotidiano”, partecipare a “un gioco di ruolo”, scoprire “le sorgenti dell’Elvo” e sperimentare “la forza del canto”.
Una settimana alla Trappa in cui il territorio diventa parte dell’esperienza educativa, tra conoscenza dell’ambiente, testimonianze e attività sul campo.
Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del Bando Educazione.