La Provincia di Biella torna a Bolle di Malto con il proprio stand istituzionale

La Provincia di Biella sarà presente anche quest’anno a Bolle di Malto con un proprio stand istituzionale, confermando la propria volontà di partecipare ai principali appuntamenti del territorio e creare nuove occasioni di incontro diretto con i cittadini.

Lo stand della Provincia sarà allestito il 4, 5 e 6 settembre in piazza Vittorio Veneto, a Biella, all’interno del Salone Italiano della Birra, lo spazio di Bolle di Malto che riunisce istituzioni, imprese, operatori e realtà del territorio. Per la Provincia sarà soprattutto un’occasione per incontrare direttamente cittadini e visitatori e far conoscere più da vicino l’Ente, le sue competenze e le attività e i progetti portati avanti per il territorio biellese.

Durante le tre giornate, presso lo stand sarà possibile incontrare il personale dell’ente, il presidente della Provincia e trovare materiali e contenuti dedicati ai diversi ambiti di attività. La partecipazione a Bolle di Malto prosegue il percorso avviato dalla Provincia negli ultimi anni con la presenza diretta a manifestazioni e appuntamenti del territorio. Un modo per avvicinare l'Ente ai cittadini e creare occasioni di confronto al di fuori delle sedi istituzionali, già sperimentato anche in occasione di Wooooow!Biella, il salone dell’orientamento scolastico, dove lo stand provinciale è diventato uno spazio di confronto con le nuove generazioni e di conoscenza delle opportunità offerte dalla Pubblica Amministrazione.

“Vogliamo che la Provincia sia sempre più vicina ai cittadini – dichiara il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo – che spesso conoscono poco le competenze di un ente come il nostro, nonostante molte delle attività che svolgiamo incidano concretamente sulla vita quotidiana del territorio. Essere presenti a un appuntamento importante come Bolle di Malto ci permette di incontrare direttamente tante persone e raccontare il lavoro che ogni giorno viene portato avanti dalla Provincia”.