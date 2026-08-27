Scuola, sempre meno studenti nel Biellese, sono 17.277 nel nuovo anno 2026/2027: il calo più forte alle medie

Dati alla mano dell'Ufficio Scolastico Provinciale, saranno 17.277 gli studenti delle scuole biellesi, dalla scuola dell’Infanzia fino alle superiori, che inizieranno il nuovo anno scolastico. La prima campanella suonerà lunedì 14 settembre, quando bambini e ragazzi torneranno nelle aule dopo la pausa estiva.
Il dato complessivo è in lieve diminuzione rispetto allo scorso anno: a settembre 2025 gli studenti erano infatti 17.389, 112 in più rispetto ai 17.277 previsti per il nuovo anno. Ma osservando l'andamento dei singoli ordini di scuola, le differenze diventano più significative.
È la scuola secondaria di primo grado, le medie, a registrare il calo percentuale più marcato. Gli studenti passano dai 3.684 dello scorso anno ai 3.577 del nuovo anno scolastico, con una diminuzione di 107 ragazzi, pari a circa il 2,9%.
Alle scuole secondarie di secondo grado, le superiori, invece, gli iscritti scendono da 6.409 a 6.325, con una riduzione di 84 studenti, pari a circa l'1,3%. Il calo, quindi, è più contenuto rispetto a quello registrato alle medie se rapportato al numero complessivo degli iscritti.
Tiene maggiormente la scuola primaria, le elementari, che passa da 5.172 a 5.129 alunni, con una diminuzione di appena lo 0,8%.
Il dato più positivo arriva invece dalla scuola dell’Infanzia, la scuola materna, unico grado a registrare una crescita. I bambini iscritti passano infatti dai 2.124 del settembre 2025 ai 2.246 previsti per il nuovo anno, con un incremento di circa il 5,7%.
Questa dunque la fotografia di questo nuovo anno che sta per iniziare: la contrazione più evidente riguarda la scuola secondaria di primo grado, mentre la primaria è quella che sostanzialmente regge meglio tra i gradi in calo. L'Infanzia, invece, rappresenta l'unico segmento in crescita, con 122 bambini in più rispetto allo scorso anno.