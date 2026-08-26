Cossato saluta l’estate con il Laser Show tra luci, coreografie e musica FOTO e VIDEO

C’era grande curiosità a Cossato per il Laser Show, andato in scena nella serata di ieri, 25 agosto, nei pressi di piazza Croce Rossa al posto dei tradizionali fuochi d’artificio.

Lo spettacolo, realizzato da Megacromia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e contrassegnato da luci, coreografie e musica, ha particolarmente emozionato il vasto pubblico, formato da giovani, famiglie e curiosi. In molti poi, con in mano il proprio cellulare, hanno voluto imprimere in video i momenti più coinvolgenti e vibranti dell’esibizione.

Presenti anche gli assessori Mariano Zinno e Carlo, Carlo Furno Marchese e Sonia Borin. Ricordiamo che il Luna Park di Cossato sarà ancora presente fino a domenica 30 agosto.