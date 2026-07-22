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COSTUME E SOCIETÀ | 22 luglio 2026, 06:50

Nuova canzone per l’estate per La Francy, arriva Chiodo Fisso

Il brano parla d’amore e della lotta tra ragione e sentimento: uscirà il 31 luglio.

Nuova canzone per l’estate per LaFrancy, arriva Chiodo Fisso (foto di Daniele Schiapparelli)

Nuova canzone per l’estate per LaFrancy, arriva Chiodo Fisso (foto di Daniele Schiapparelli)

Ha una data d’uscita il nuovo brano di Francesca Gnerro, in arte LaFrancy. 

A partire dal 31 luglio si potrà ascoltare Chiodo Fisso, la nuova hit musicale, adatta per l’estate, che unisce la lingua italiana con lo spagnolo così da rappresentare la parte razionale e irrazionale di ognuno di noi. “È un brano che approfondisce alcune dinamiche di coppia – spiega la cantautrice di Cossato – In particolare le sensazioni della ragione e del sentimento, in perenne lotta, all’interno di una storia d’amore. Vuole essere un invito a lasciare da parte le proprie paure per buttarsi e far parlare il proprio cuore”. 

Chiodo fisso è una delle tappe di un percorso di cambiamento che sta vivendo la singer biellese. “È stato un periodo intenso: ho cambiato produzione, mi sono laureata da poco in lingue straniere e moderne, oltre ad avere in mente molti progetti – confida – Ma l’entusiasmo è alle stelle e, nei prossimi mesi, altri lavori musicali verranno condivisi in rete. Restate sintonizzati”. 

Per LaFrancy si tratta del quarto lavoro artistico nel 2026 dopo Emozioni su tela, Amor con wifi e Fuego Prohibido. Inoltre altre canzoni erano state diffuse nel 2025 come Perfume de aguamarina, Specchio, Flames e Mundo de vidrio.

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g. c.

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