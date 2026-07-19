Solidarietà, motori e impegno sociale: Rombo di Motori è protagonista a Andorno Micca FOTO

Solidarietà, motori e impegno sociale: Rombo di Motori è protagonista a Andorno Micca (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Giornata speciale ad Andorno Micca con “Rombo di Motori”, l’evento benefico promosso da Angeli in Moto (sezioni di Biella e Vercelli) a favore del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Un evento, andato in scena nel pomeriggio di oggi, 19 luglio, al polivalente del paese, che coniuga la solidarietà, con la condivisione e l’impegno sociale: la manifestazione si è aperta con presentazioni e testimonianze di vari ospiti, oltre a occasioni di intrattenimento per tutte le età e intermezzi musicali.

Spazio è stato riservato anche ai motori, con l'arrivo delle moto e l'esposizione del Casco Rosso, simbolo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa proprio dall'associazione. Per i più piccoli è stato inoltre allestito uno spazio dedicato al truccabimbi presso lo stand di Angeli in Moto.