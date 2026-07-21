Vigliano, incidente in rotonda: lievi ferite per un ciclista

Avrebbe riportato lievi ferite il giovane ciclista che, nel primo pomeriggio di oggi, 21 luglio, è rimasto coinvolto in un sinistro con un altro mezzo. Il fatto è avvenuto alla rotonda di Vigliano Biellese, a due passi dal cimitero comunale.

Il ragazzino in bici è stato dapprima soccorso e assistito dal personale sanitario del 118, poi accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche i militari dell’Arma, impegnati a raccogliere i rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

Il traffico ha subito qualche rallentamento fino alla completa rimozione dei veicoli.