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CRONACA | 21 luglio 2026, 17:20

Vigliano, incidente in rotonda: lievi ferite per un ciclista

Sul posto 118 e Carabinieri, il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

Vigliano, incidente in rotonda: lievi ferite per un ciclista (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Vigliano, incidente in rotonda: lievi ferite per un ciclista (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Avrebbe riportato lievi ferite il giovane ciclista che, nel primo pomeriggio di oggi, 21 luglio, è rimasto coinvolto in un sinistro con un altro mezzo.  Il fatto è avvenuto alla rotonda di Vigliano Biellese, a due passi dal cimitero comunale. 

Il ragazzino in bici è stato dapprima soccorso e assistito dal personale sanitario del 118, poi accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche i militari dell’Arma, impegnati a raccogliere i rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’incidente stradale. 

Il traffico ha subito qualche rallentamento fino alla completa rimozione dei veicoli.

g. c.

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