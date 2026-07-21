Bocce, il gruppo di Graglia vince il 51° campionato biellese degli Alpini

Il Gruppo di Graglia con Corrado Cantone e Maurizio Danieli ha vinto il 51° campionato biellese degli Alpini valido per la coppa "Luigino Botta".

La coppia di Graglia ha superato nella finalissima di lunedì 20 luglio, che si è giocata a Valdengo, con il punteggio di 13-6, quella di Salussola composta da Eugenio Allorio e Andrea Allorio. Al terzo posto i gruppi di Vallemosso con Angelo Crappa, Daniele Mento e Tavigliano con Francesco Scarparo, Mauro Pasqualucco.

Sono stati premiate anche le coppie classificate dal quinto all'ottavo posto: Pettinengo con Luca Cavicchioli, Alessandro Banderè, Pettinengo con Renzo Aggio, Clemente Perazio, Graglia con Adolfo Morandi, Furlan, e Pralungo con Forgnone, Pier Giorgio Rossetti.

La gara, organizzata dal gruppo di Valdengo, ha visto la partecipazione di 32 coppie arbitrate da Sergio Baratella e Paolo Carrera.