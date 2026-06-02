LaFrancy accende l’estate con “Fuego Prohibido”, il nuovo singolo dallo stile reggaeton latino

Hit musicale per l’estate per Francesca Gnerro, in arte LaFrancy. Si chiama Fuego Prohibido il nuovo brano realizzato dalla cantautrice di Cossato, la cui uscita è prevista da domani, mercoledì 3 giugno.

È una canzone spagnola che parla di un amore proibito e quasi impossibile da realizzare. “Procede il mio viaggio nel mondo musicale del reggaeton latino e spagnoleggiante – sottolinea la cantante biellese – Sono previste nuove songs di questo tipo. Ho compreso che quella è la strada dove voglio sperimentare a livello musicale”.

Parlando di Fuego Prohibido, LaFrancy spiega che “la vicenda si sviluppa su una spiaggia ma, al tempo stesso, nei sogni e nella mente di una ragazza. È un lavoro che mi ha impegnata parecchio. Mi auguro che abbia un buon seguito tra il pubblico giovanile nei mesi della stagione estiva”.

Per lei, si tratta del terzo lavoro artistico nel 2026 dopo Emozioni su tela e Amor con wifi. Inoltre altre canzoni erano state diffuse nel 2025 come Perfume de aguamarina, Specchio, Flames e Mundo de vidrio.