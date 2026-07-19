A Sordevolo cultura e sapori si incontrano: buona partecipazione per “Aperitivo al Museo” FOTO e VIDEO

È tornato uno degli appuntamenti più apprezzati dai visitatori che unisce lo spirito di convivialità con la cultura.

Stiamo parlando di “Aperitivo al Museo”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, andata in scena nella tarda mattinata di oggi, 19 luglio, negli spazi del Museo della Passione, allestito nella chiesa di Santa Marta.

Anche stavolta si è registrata una buona partecipazione di persone che hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino il patrimonio storico custodito nel museo, oltre ad assaporare alcuni dei prodotti locali del nostro territorio, in un clima di serenità e profonda condivisione.

Il prossimo appuntamento sarà domenica prossima, 26 luglio, a partire dalle 11.30. L'ingresso è libero e l'invito è aperto a tutti: cittadini, turisti e coloro che desiderano scoprire uno dei luoghi simbolo della tradizione di Sordevolo, unendo la visita culturale ad un aperitivo in compagnia.