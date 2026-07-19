 / ALPINI

ALPINI | 19 luglio 2026, 10:00

Alpini, a Oropa il raduno sezionale di Biella: presenti anche gruppi da fuori provincia FOTO e VIDEO

Santa Messa in suffragio delle penne nere “andate avanti”, accompagnata dai canti del Coro La Ceseta di Sandigliano e della Fanfara di Pralungo.

Alpini, a Oropa il raduno sezionale di Biella: presenti anche gruppi da fuori provincia (servizio di Lauretta Gronda per newsbiella.it)

Alpini, a Oropa il raduno sezionale di Biella: presenti anche gruppi da fuori provincia (servizio di Lauretta Gronda per newsbiella.it)

Grande partecipazione a Oropa per il raduno sezionale degli Alpini di Biella. 

L’evento, andato in scena nella mattinata di ieri, 18 luglio, presso la Cappella del Paradiso, ha visto la presenza delle autorità e di molti gruppi provenienti da tutto il territorio, oltre a sezioni di fuori provincia, come Alessandria e Novara. 

Alla tradizionale cerimonia dell’alzabandiera è seguita la Santa Messa in suffragio delle penne nere “andate avanti”, accompagnata dai canti del Coro La Ceseta di Sandigliano e della Fanfara di Pralungo. 

La giornata si è poi conclusa con una risottata da assaporare in compagnia.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore