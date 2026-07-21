Doppio incidente stradale a Brusnengo, soccorse due persone: a Valdilana auto si ribalta sul fianco

Doppio incidente stradale a Brusnengo con due persone assistite dal personale sanitario del 118.

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 20 luglio: nel primo caso, una donna alla guida della sua auto è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo in prossimità di una rotonda. Una volta soccorsa, è stata accompagnata al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.

In serata, invece, un motociclista sarebbe rimasto ferito alle mani dopo aver urtato una rete che delimitava un’area di cantiere.

Infine, a Valdilana, stando alle prime ricostruzioni, un’autovettura si sarebbe ribaltata su di un lato dopo aver colpito, in fase di manovra, un’auto lasciata in sosta all’interno di un parcheggio. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi per il conducente.

In tutti gli incidenti sono intervenuti i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi.