Festa patronale e anniversari di matrimonio, a Casapinta anche il vescovo Farinella FOTO

Si é tenuto anche quest'anno il consueto appuntamento a Casapinta con la festa patronale in onore della Madonna del Carmine. Durante la celebrazione della Santa Messa ad opera del vescovo di Biella Roberto Farinella, assieme a padre Luca, si sono festeggiati gli anniversari di matrimonio.

7 il numero totale di coppie che ha rinnovato le proprie promesse nuziali: Francesco Zubani e Mary Montebello (15 anni di matrimonio); Francesco Bonardi e Loretta Fratta (35 anni); Gianluigi Consolandi e Loretta Agazzone (40 anni); Marco Gabella e Caterina Carmen Santa (40 anni); Claudio Nicola e Serenella Aimone (55 anni); Luigino Perissinotto e Julio Mariuccia Fantone (55 anni); Piero Giletta e Renata Bosco Ubertino (65 anni di matrimonio).

Al termine della celebrazione si è proseguito con il pranzo comunitario presso la sede degli Alpini. È giunto poi un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori della festa, gli Alpini, i volontari e le coppie che ogni anno decidono di prendere parte a questa ricorrenza.